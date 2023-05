Qu'est-ce que la télématique d'assurance ?

La télématique d'assurance est le plus souvent utilisée pour suivre la façon dont les gens conduisent. Elle fonctionne en collectant, mesurant et transmettant un certain nombre de points de données. En général, un petit dispositif GPS situé à l'intérieur du véhicule suit sa position et surveille un certain nombre de paramètres, tels que la vitesse, la distance et la localisation. La télématique d'assurance peut également suivre la conduite d'une personne en surveillant le freinage et les virages. En surveillant les performances des conducteurs au volant, les assureurs peuvent mettre en place des programmes d'assurance basés sur l'utilisation (UBI) ou « au kilomètre » pour l'ensemble de leur clientèle. Avec plus de données et d'informations, les programmes UBI ont le potentiel de bouleverser le modèle économique traditionnel de l'assurance automobile.

Quels sont les avantages de la télématique d'assurance ?

La télématique d'assurance présente de nombreux avantages, notamment :