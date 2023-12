Qu'est-ce que la modernisation des plateformes d'assurance ?

La modernisation des plateformes d'assurance fait référence à la transformation et à la mise à niveau des systèmes existants et des processus opérationnels utilisés par les compagnies d'assurance pour mieux servir leurs clients, s'adapter aux évolutions du marché et exploiter les dernières avancées technologiques.

Alors que le secteur de l'assurance est confronté à l'évolution des attentes des consommateurs, aux exigences réglementaires et aux progrès technologiques rapides, la modernisation devient essentielle pour que les assureurs restent compétitifs et efficaces.



La modernisation d'une plateforme d'assurance peut nécessiter des changements de stratégie, la formation du personnel, des migrations de systèmes et éventuellement quelques perturbations. Cependant, ses avantages l'emportent sur les défis, ce qui permet aux compagnies d'assurance de rester compétitives dans un environnement en constante évolution.



Quels sont les avantages de la modernisation d'une plateforme d'assurance ?

Adoption de nouvelles technologies . Les systèmes existants sont souvent rigides et difficiles à mettre à jour ou à intégrer aux nouvelles technologies. Les plateformes modernes utilisent des systèmes basés sur le cloud, l'intelligence artificielle, l'analytique big data et la blockchain pour améliorer les processus et offrir de meilleures expériences clients.

Meilleure expérience client. Les plateformes modernes offrent une expérience client fluide grâce à des interfaces conviviales, un traitement plus rapide et un engagement multicanal.

Efficacité opérationnelle. La maintenance des systèmes existants peut s'avérer coûteuse. Les systèmes modernes permettent de rationaliser les opérations, réduire les redondances et automatiser les tâches manuelles.

Analyse de données enrichie. . Les systèmes modernes offrent des capacités d'analyse de données plus avancées, qui peuvent être utilisées pour comprendre le comportement des clients, prévoir les tendances du marché et créer des produits d'assurance mieux adaptés.

Conformité réglementaire. Les exigences réglementaires évoluant, les compagnies d'assurance ont besoin de systèmes évolutifs pour rester conformes sans supporter de coûts importants.

Capacités d'intégration. Les plateformes modernes ont de meilleures capacités d'intégration, ce qui leur permet de se connecter facilement à des systèmes, applications et outils tiers.

Évolutivité. À mesure que les compagnies d'assurance se développent et évoluent, elles ont besoin de systèmes capables de s'adapter à l'évolution de leurs besoins et de ceux du marché.

Une réduction des coûts. À long terme, la maintenance et les correctifs des anciens systèmes peuvent être plus coûteux que la transition vers des plateformes modernes.

À long terme, la maintenance et les correctifs des anciens systèmes peuvent être plus coûteux que la transition vers des plateformes modernes. Innovation. Les plateformes modernes s'intègrent plus facilement aux technologies et outils innovants. Ainsi les compagnies d'assurance restent à la pointe des avancées du secteur.

Quelle est la meilleure approche pour les projets de modernisation des plateformes d'assurance ?

Les projets les plus réussis suivent la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Cela garantit la création de solutions d'avenir permettant d'obtenir de meilleurs résultats, en boostant l'agilité, l'innovation et l'efficacité.

Les entreprises qui adoptent une approche technologique de la modernisation de leur plateforme d'assurance le regrettent souvent. Une approche axée sur la technologie présente généralement des inconvénients importants et ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés :

Garantir l'adéquation des capacités de l'entreprise

Tirer parti du cloud pour moderniser l'entreprise

Assurer une bonne gestion des opérations financières sur le cloud

Répondre aux besoins de transformation des ressources humaines

Que dois-je attendre d'un partenaire de modernisation d'une plateforme d'assurance ?

Les partenaires les plus performants offrent généralement :