Que sont les drones d'inspection d'assurance ?

Les drones d'inspection d'assurance sont des drones utilisés pour prendre des photos et recueillir d'autres données afin d'étayer les évaluations des risques d'assurance et le traitement des sinistres. Dans le secteur de l'assurance, par exemple, un expert immobilier ou un ingénieur en risques pourrait utiliser un drone pour relever les détails d'un emplacement ou d'un bâtiment et obtenir des informations utiles lors du traitement des sinistres ou des évaluations des risques. Ce qui était autrefois considéré comme une technologie de pointe devient rapidement une technologie courante. L'Association of Unmanned Vehicle Systems International estime que les ventes de véhicules téléguidés (drones) s'élevaient à 125 000 unités en 2020. Les compagnies d'assurance pour les particuliers et les entreprises qui couvrent les risques liés aux biens ont été les premiers à adopter les drones et, par conséquent, les drones d'inspection d'assurance commencent à changer la façon dont l'expertise des biens est effectuée.

Quels sont les avantages des drones d'inspection d'assurance pour les compagnies ?

Les drones d'inspection d'assurance offrent de nombreux avantages, notamment :