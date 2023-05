Qu'est-ce que le design produit axé sur l'innovation ?

Le design produit axé sur l'innovation (ou innovation product design en anglais) consiste à utiliser le design thinking pour comprendre les attentes des utilisateurs finaux tout au long de leur parcours, puis à employer la technologie différemment afin de modifier les attentes et d'améliorer ce parcours.

Quels sont les avantages du design produit axé sur l'innovation pour une entreprise ?

Le principal avantage du design produit axé sur l'innovation est de transformer des objectifs d'innovation nébuleux en réalité produit. Elle permet à une entreprise d'examiner une expérience utilisateur existante, de comprendre les points clés pouvant être améliorés par le biais de la technologie, et de concevoir de nouvelles idées qui répondent aux attentes des utilisateurs ou les dépassent et optimisent leur expérience. En bref, c'est la rencontre du design et de l'ingénierie pour concevoir des stratégies d'innovation plus pertinentes.