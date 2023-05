Qu'est-ce que l'industrie 4.0 ?

L'industrie 4.0 est la combinaison de données provenant de personnes, produits et appareils qui donne aux fabricants une visibilité plus complète, plus précise et en temps réel sur leurs clients, marchés et processus de productions. Elle relie tout, de la chaîne d'approvisionnement à l'ingénierie, en passant par les systèmes ERP, SEF et de flux de travail, aux systèmes physiques, afin de créer des processus et opérations de fabrication autonomes, agiles et efficaces.

Quels sont les avantages de l'industrie 4.0 ?

L'industrie 4.0 peut augmenter la productivité de la fabrication, réduire les interruptions, accélérer la mise sur le marché des produits et améliorer la qualité. Son intelligence peut aider les fabricants à anticiper et à répondre aux besoins des clients et à développer des produits connectés personnalisés qui font croître le chiffre d'affaires ainsi que de nouveaux modèles d'affaires basés sur les données. Éliminer les silos de données permet aux responsables d'usine, aux ingénieurs et à la direction de travailler ensemble pour améliorer la satisfaction des clients, optimiser les chaînes d'approvisionnement et améliorer la génération de revenus.