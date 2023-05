IoT industriel (IIoT)

Qu'est-ce que l'Internet industriel des objets (IIoT) ?

L'IoT industriel rassemble, analyse et agit sur les données provenant de capteurs et d'appareils afin d'anticiper et de prévenir les problèmes, d'optimiser la qualité et l'efficacité, et de guider la conception de futurs produits. Il utilise le machine learning, le cloud, l'internet mobile et l'edge computing pour surveiller et optimiser à distance la fabrication, la logistique et d'autres opérations.

Quels sont les avantages de l'IIoT pour une entreprise ?

L'IIoT peut aider à prévenir les ruptures de stock, les dysfonctionnements de l'équipement et la défaillance des opérations de fabrication. Les informations fournies par ses données peuvent être utilisées pour augmenter les rendements et l'efficacité de la fabrication, améliorer la productivité des opérateurs, accélérer les cycles d'amélioration et augmenter la qualité grâce à une surveillance continue. Ils peuvent également affiner les chaînes d'approvisionnement en identifiant et en résolvant les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.