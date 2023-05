Intelligence artificielle centrée sur l'humain

Qu'est-ce que l'IA centrée sur l'humain ?

L'IA centrée sur l'humain apprend de l'intervention humaine et de la collaboration, en se concentrant sur des algorithmes qui existent dans un système plus large basé sur l'humain. L'IA centrée sur l'humain est définie par des systèmes qui s'améliorent continuellement en raison de la contribution humaine tout en offrant une expérience efficace entre l'homme et le robot. En développant l'intelligence des machines dans le but de comprendre le langage, les émotions et le comportement humains, l'IA centrée sur l'humain repousse les limites des solutions d'intelligence artificielle jusqu'alors limitées pour combler le fossé entre la machine et l'être humain.

Du point de vue de l'entreprise, les solutions d'IA centrées sur l'humain tirent parti des sciences humaines et des données qualitativement épaisses pour comprendre les besoins, aspirations et moteurs plus profonds qui sous-tendent les comportements des clients sur votre marché. Les analyses contextuelles avancées allient données et sciences humaines pour fournir des informations spécifiques sur les comportements. Lorsque l'on applique l'analyse aux comportements et aux choix humains, des modèles apparaissent. Ces analyses contextuelles allient données et sciences humaines pour offrir des expériences clients personnalisées et considérablement améliorées. Pour les entreprises savoir exactement ce que leurs clients font et attendent permet de définir des stratégies précises et étayées.

Quels sont les avantages de l'IA centrée sur l'humain pour une entreprise ?

Les avantages de l'IA centrée sur l'humain pour une entreprise sont :

Prise de décision éclairée : l'objectif de l'IA centrée sur l'humain n'est pas de remplacer entièrement les humains, mais de renforcer nos capacités au moyen d'une technologie intelligente reposant sur des contributions humaines. En associant la précision du machine learning aux valeurs et contributions humaines, l'IA centrée sur l'humain permet aux entreprises (plus précisément, aux humains de l'entreprise) de prendre des décisions plus éclairées et d'élaborer des stratégies et des solutions plus claires pour relever les défis. Fiabilité et évolutivité : l'IA centrée sur l'humain s'appuie sur la capacité humaine de penser et permet à nos idées d'évoluer pour répondre à des besoins beaucoup plus importants en termes de données. L'IA a pour but d'aider les humains, mais sans l'apport et la compréhension de l'homme, elle ne peut pas faire grand-chose. L'adoption d'une approche de l'IA centrée sur l'humain consiste à s'appuyer sur la technologie pour certains calculs lourds tout en continuant d'exploiter les contributions émotionnelles et cognitives des êtres humains. Cela permet d'étendre les processus et les informations à plus grande échelle sans compromettre l'intégrité des données ni augmenter les dépenses liées aux ressources humaines. Le développement de logiciels et de produits plus efficaces : en appliquant les principes des sciences comportementales aux technologies grâce à l'IA centrée sur l'humain, les développeurs et les designers produits peuvent exploiter le comportement des utilisateurs et les modèles inconscients pour concevoir des produits et services offrant des expériences utilisateurs plus satisfaisantes, pertinentes, enrichissantes et, dans les cas d'Instagram ou des jeux, plus gratifiantes au point de favoriser l'addiction.

