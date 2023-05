Qu'est-ce que l'intelligence en matière de fraude ?

L'intelligence en matière de fraude est l'analyse des transactions financières pour identifier les activités hors normes et empêcher la fraude avant ou pendant une transaction, notamment la fraude au chèque et à la carte bancaire. Parmi les exemples d'intelligence en matière de risque et de fraude dans les secteurs de la santé, de l'assurance, de la banque et des services financiers, citons la facturation médicale, l'assurance, la carte bancaire et la fraude au chèque manuscrite.

Quels sont les avantages de l'intelligence en matière de fraude pour une entreprise ?

Le principal avantage de l'intelligence en matière de fraude est la réduction des coûts, mais elle permet également de réaliser des économies sur les processus métiers. L'intelligence en matière de fraude réduit la fraude liée à la facturation médicale et aux déclarations de sinistre ainsi que la fraude à la carte bancaire et au chèque.