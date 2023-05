Qu'est-ce qu'un ERP ?

Un ERP (pour enterprise resource planning en anglais) est un système intégré de gestion des processus opérationnels, tant au niveau des logiciels que de la technologie, qui gère les principaux processus d'une entreprise. La suite d'applications intégrées ERP permet à une organisation d'utiliser un système pour collecter, stocker, interpréter et gérer son activité, ainsi que pour automatiser les fonctions de back-office liées à la technologie, aux services et aux ressources humaines.

Quels sont les avantages d'un ERP pour une entreprise ?

L'ERP offre une vue intégrée et actualisée des principaux processus métiers pour suivre les ressources de l'entreprise, telles que la trésorerie, les stocks de matières premières et la capacité de production, ainsi que l'état des engagements financiers de l'entreprise liés aux achats et à la comptabilité.