Que sont les services de plateforme d'entreprise ?

Les services de plateforme d'entreprise (enterprise platform services, EPS, en anglais) font référence aux plateformes métiers qui aident une organisation à intégrer les expériences clients numériques (CX), à attirer et conserver des talents de classe mondiale, à impliquer des écosystèmes de partenaires et à gérer plus efficacement leurs opérations et fonction finance. Les plateformes d'entreprise sont au cœur de la structure informatique d'une organisation.

Quels sont les avantages des services de plateforme d'entreprise ?

Les EPS contribuent à la transformation numérique de nombre de processus métiers du front-office et du back-office, notamment l'expérience client (CX), la gestion de la relation client (CRM), la gestion des ressources humaines (HCM), la gestion de la chaîne logistique (SCM), la planification des ressources d'entreprise (ERP), la finance. Ainsi, les EPS peuvent aider une organisation à mieux partager des informations, à simplifier les processus informatiques, à automatiser les workflows et à améliorer la flexibilité informatique.