Qu'est-ce que l'analyse des données énergétiques ?

L'analyse des données énergétiques utilise des logiciels statistiques, les big data et des techniques d'apprentissage automatique pour aider les entreprises du secteur de l'eau et l'énergie à analyser tous les aspects de la production et de la consommation. Les utilisateurs peuvent prévoir la demande, optimiser les coûts de production en temps réel, améliorer la distribution, comprendre les modèles de consommation des clients et prévoir les évolutions futures du marché.

Quels sont les avantages de l'analyse des données énergétiques ?

Les entreprises de services publics (utilities) et leurs clients bénéficient tous deux de l'analyse des données énergétiques. En utilisant des logiciels d'analyse des données et des tableaux de bord d'énergie, les managers du secteur de l'énergie peuvent surveiller et réduire les temps d'arrêt du réseau, prévoir les évolutions de la demande en temps réel sur un marché fluctuant, équilibrer les actifs et suivre les objectifs environnementaux. De leur côté, les consommateurs d'énergie tels que les gestionnaires d'immeubles de bureaux et d'usines peuvent utiliser l'analyse des données énergétiques pour identifier les sources d'économies potentielles, adapter l'utilisation à la stratégie et collaborer avec la direction du site sur les questions de consommation d'énergie. Dans tous les cas, l'analyse des données énergétiques aide les utilisateurs à résoudre des problèmes complexes et à prendre de meilleures décisions opérationnelles et financières pour leur entreprise.