Qu'est-ce que l'edge computing ?

L'informatique en périphérie (ou edge computing en anglais) est une expression qui désigne le fait de placer des ressources informatiques à proximité de l'endroit où les données sont générées, ce qui en accélère l'analyse et permet à une entreprise d'agir plus rapidement sur la base de ces informations. Les appareils edge permettent d'accéder au réseau d'entreprise à partir de réseaux externes et peuvent effectuer une traduction du protocole d'analyse des données en temps réel afin de faciliter le partage des données avec d'autres systèmes.

Quels sont les avantages de l'informatique en périphérie pour une entreprise ?

En analysant les données plus près de leur source (plutôt que de les envoyer dans le cloud pour traitement), l'informatique en périphérie accélère le temps de réponse et réduit les coûts de transmission des données. Cette rapidité de réaction est essentielle pour les applications sensibles au facteur temps, comme le guidage des voitures sans conducteur, la gestion des équipements de terrain ou la manipulation d'un bras chirurgical robotisé. L'analytique en périphérie peut également aider à répondre aux exigences légales selon lesquelles les organisations doivent stocker les données dans la même juridiction que celle dans laquelle elles sont générées.