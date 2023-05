Qu'est-ce que la gestion de patrimoine digitale ?

La gestion de patrimoine digitale fait référence aux outils numériques que les conseillers financiers chevronnés utilisent pour créer des expériences clients unifiées sur tous les appareils et plateformes des utilisateurs. Ces outils permettent d'accroître l'engagement et la transparence, de favoriser la collaboration et de contribuer à améliorer la performance des actifs financiers.

Quels sont les avantages de la gestion de patrimoine digitale ?

Les domaines dans lesquels les technologies numériques peuvent transformer la gestion de patrimoine, quel que soit le secteur d'activité, sont les suivants :