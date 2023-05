Qu'est-ce que la transformation digitale ?

La transformation numérique consiste à adopter et à intégrer la technologie dans tous les domaines de l'entreprise. Ceci entraîne un changement radical qui favorise une innovation durable et une croissance créative pour une organisation. Elle nécessite des changements culturels, une prise en compte des ressources internes et le développement de produits offrant des expériences utilisateur améliorées et basées sur la technologie.

Quels sont les avantages de la transformation digitale ?

La transformation numérique crée de nouvelles façons d'apporter de la valeur aux clients, en créant un changement culturel qui permet une amélioration continue à mesure que les technologies et les besoins des clients évoluent. En adoptant un modèle avant tout numérique, les entreprises gardent une longueur d'avance sur leur concurrents et répondent constamment aux besoins de leurs clients à mesure qu'ils évoluent.