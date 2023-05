Qu'est-ce qu'un fil numérique ?

Un fil numérique est le flux d'informations sur les performances et l'utilisation d'un produit, de la conception à la production, de la vente, à l'utilisation et la mise au rebut ou au recyclage. Cela fournit des informations sur la façon dont les clients utilisent les produits, sur la performance de ces produits, les améliorations possibles et les nouvelles fonctionnalités que les clients pourraient souhaiter.

Quels sont les avantages d'un fil numérique ?

Les données issues de fils numériques aident les organisations à améliorer plus rapidement les produits existants et à développer des offres innovantes. Ces données permettent de réduire les coûts et d'améliorer la qualité du support client et de la conformité. Elles peuvent être vendues - ainsi que les renseignements qui en découlent - aux clients, fournisseurs et partenaires. Enfin, les fils numériques peuvent renforcer la marque d'une organisation en apportant le preuve que ses produits proviennent d'une source responsable.