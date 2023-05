Que sont les systèmes et technologies numériques ?

Les systèmes et technologies numériques sont le moyen par lequel une organisation peut moderniser son infrastructure informatique de base en mettant en place une dorsale technologique simple et sécurisée. Ainsi, une entreprise peut pérenniser son environnement technologique, en mettant à jour son environnement informatique et applicatif pour répondre aux exigences de son activité actuelle et future.

Quels sont les avantages des systèmes et technologies numériques ?

En utilisant des systèmes et technologies numériques pour moderniser son infrastructure informatique de base, une entreprise peut transformer ses applications et son infrastructure qui limitent son activité en leviers de croissance. Cela permet de :

Accélérer l'innovation en transférant les applications dans le cloud.

Favoriser le développement rapide de nouvelles applications et améliorer la sécurité

Construire le dorsale technologique adaptative et basée sur le cloud nécessaire pour gérer une entreprise numérique moderne et efficace

Mieux se préparer et s'adapter au changement très rapide. Protéger l'intégrité de son infrastructure informatique de base pour rivaliser à l'ère numérique

Comment savoir si l'on a une bonne approche des systèmes et technologies numériques ?

C'est le cas si vous répondez par l'affirmative aux trois questions ci-dessous :

Est-ce qu'elle simplifie notre infrastructure informatique ? Créez-vous de la valeur, rationalisez-vous et consolidez-vous vos ressources informatiques ? Rationalisez-vous vos processus avec la virtualisation et l'automatisation ? Et alignez-vous davantage l'informatique sur vos objectifs stratégiques ?

Est-ce qu'elle modernise notre infrastructure informatique ? Remplacez-vous les interfaces point à point entre des systèmes cloisonnés pour gagner en souplesse et en rapidité grâce à une infrastructure modernisée, de nouveaux modèles d'exploitation, des services intégrés et des processus transformés ?

Est-ce qu'elle sécurise notre infrastructure informatique ? Gérez-vous les risques de manière plus efficace et traitez-vous les vulnérabilités des systèmes existants en renforçant votre infrastructure informatique, en améliorant votre cadre de sécurité et en développant une meilleure résistance aux cybermenaces ?

Quels domaines de l'entreprise peuvent bénéficier d'une infrastructure informatique modernisée ?

En voici quelques-uns :