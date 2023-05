Qu'est-ce que la banque de détail digitale ?

La banque de détail digitale consiste à fournir tous les services bancaires de détail tels que l'ouverture de comptes (chèques, d'épargne et de dépôts), les transferts de fonds, les prêts et les cartes bancaires, notamment, le tout sans agence et uniquement en ligne. La banque de détail digitale est plus pratique et améliore l'expérience et l'accessibilité grâce à des services de compte intégrés en libre-service et une navigation simple.

Quels sont les avantages de la banque de détail digitale ?

Pour les banques, les avantages des services bancaires de détail numériques comprennent l'acquisition plus rapide de clients, l'amélioration de l'expérience client (et donc la fidélisation des clients), le développement et le déploiement plus rapides de produits et services nouveaux et innovants, la réduction des coûts d'exploitation et la diminution de la dépendance à l'égard des immobilisations coûteuses.