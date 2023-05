Qu'est-ce qu'un processus de développement de produits numériques ?

Un processus de développement de produits numériques est un ensemble défini et préétabli d'étapes, d'intervenants et de méthodologie de livraison utilisé par les équipes de design et d'ingénierie d'une entreprise pour créer des produits numériques.

Quels sont les avantages d'un processus de développement de produits numériques ?

Parmi les avantages d'un processus de développement de produits numériques efficace, citons le fait qu'un modèle d'exploitation ayant fait ses preuves peut être réutilisé à de nombreuses reprises pour le développement de produits. Ceci permet de rationaliser le processus et d'accélérer la mise sur le marché. En outre, un processus de développement de produits numériques peut définir la philosophie de développement d'une équipe d'ingénieurs, de sorte que les membres de l'équipe puissent voir comment le processus s'aligne sur les objectifs commerciaux plus larges de l'entreprise.