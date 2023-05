Qu'est-ce que le développement de produits numériques ?

Le développement de produits numériques fait référence à l'ingénierie des expériences utilisateurs basées sur les logiciels qui améliorent le parcours de l'utilisateur d'une organisation, en partie ou en totalité. Il utilise généralement des méthodologies de développement agiles pour livrer des produits rapidement tout en effectuant régulièrement des tests et des itérations en fonction des commentaires des parties prenantes.

Quels sont les avantages du développement de produits numériques ?

Le principal avantage du développement de produits numériques pour une entreprise est la livraison d'un produit numérique qui utilise la technologie la plus récente et la plus appropriée pour optimiser l'expérience de l'utilisateur. Le second avantage est l'évolutivité. À mesure que les besoins des utilisateurs et la disponibilité des logiciels évoluent, les produits numériques peuvent faire de même. Ainsi, ils s'améliorent constamment pour répondre aux attentes croissantes des utilisateurs.