Qu'est-ce qu'un champ pétrolier numérique ?

Le champ pétrolier numérique (ou digital oilfield en anglais) représente une nouvelle vague de transformation numérique pour l'industrie pétrolière et gazière. À l'aide d'une combinaison de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA), l'internet des objets (IoT), la réalité augmentée, la connectivité mobile et le cloud, le champ pétrolier numérique promet d'aider les opérateurs à rassembler, analyser et réagir en temps réel aux informations liées à la production sur le terrain.

Quels sont les avantages du champ pétrolier numérique ?

Face à une concurrence mondiale intense, les entreprises investissent massivement dans le numérique pour le secteur pétrolier. En combinant les dernières technologies numériques avec de nouveaux processus pour rationaliser les opérations, le champ pétrolifère numérique a le potentiel d'augmenter la production, de réduire les coûts d'exploitation et de minimiser les arrêts non programmés des puits et des équipements. Alors que les fournisseurs apprennent à exploiter davantage de données collectées par l'IoT tout au long de leurs chaînes de valeur , les opérateurs et les ingénieurs peuvent utiliser le champ pétrolier numérique pour analyser en temps réel leurs installations et prendre de meilleures décisions pour une performance optimale.

L'automatisation joue un rôle clé. En supprimant l'aspect humain des tâches quotidienne comme la surveillance des équipements, le champ pétrolifère numérique permet aux travailleurs qualifiés d'utiliser leurs connaissances plus efficacement et de résoudre des problèmes plus difficiles.