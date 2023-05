Qu'est-ce qu'une usine numérique ?

Une usine numérique est un site de production dans lequel les personnes, machines, matières premières et produits partagent instantanément des informations sur toutes les étapes du processus de production. Dotée de capteurs intelligents, d'un stockage cloud abordable et d'analytique big data, elle combine données et informations provenant de systèmes informatiques et opérationnels auparavant cloisonnés.

Quels sont les avantages d'une usine numérique ?

Les données complètes et en temps réel générées par les usines numériques augmentent l'efficacité, la productivité, la sécurité et la conformité environnementale. L'usine numérique améliore également le contrôle des workflows de production et le déplacement de tous les éléments, des matières premières aux produits en cours et aux produits finis. Elle donnent accès en temps quasi réel aux données opérationnelles, de sorte que les managers peuvent rapidement surmonter les obstacles et les manques d'inefficacité.