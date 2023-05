Qu'est-ce que le digital engineering ?

L'ingénierie numérique (ou digital engineering en anglais) fait référence à la conception et à la livraison de nouvelles applications. En s'appuyant sur les méthodologies, l'utilitaire et le processus de création de nouveaux produits numériques de bout en bout, l'ingénierie numérique exploite les données et la technologie pour apporter des améliorations aux applications, voire même aux toutes nouvelles solutions.

Quels sont les avantages du digital engineering pour une entreprise ?

Lorsque les principes de l'ingénierie numérique ou digital engineering sont appliqués au développement de logiciels, on parle alors de software product engineering (SPE). Le SPE implique toutes les étapes de la création d'un produit : design, développement, test et déploiement. Avec le SPE, les équipes de design et d'ingénierie travaillent ensemble pour améliorer les résultats métiers. L'accent est mis sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et des performances plutôt que sur les fonctionnalités et les retards.