Qu'est-ce que la science des données ?

La science des données (ou data science en anglais) est un domaine multidisciplinaire axé sur l'utilisation de méthodes scientifiques et processus permettant de tirer des enseignements des données. La science des données est la compréhension globale et la pratique de l'utilisation des données et des principes mathématiques pour en savoir davantage sur le monde qui nous entoure. Cela couvre tout, des pratiques de base en matière de codage de bases de données aux dernières avancées en matière d'intelligence artificielle.

Quels sont les avantages de la science des données pour les entreprises ?

La science des données permet aux dirigeants de prendre de meilleures décisions en orientant leurs actions en fonction de tendances et en les aidant à définir des objectifs et des opportunités. Elle aide les chefs d'entreprise à adopter les meilleures pratiques, à se concentrer sur les problèmes qui importent vraiment et à prendre des décisions fondées sur des preuves quantifiables basées sur les données, ainsi qu'à identifier et affiner les audiences cibles.