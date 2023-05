Qu'est-ce que le data mining ou exploration de données ?

Le data mining consiste à examiner de grandes bases de données pour identifier des constantes dans les données. Ce champ combine statistiques, analyses avancées et intelligence artificielle (IA). L'exploration de données aide les entreprises à prendre des décisions éclairées concernant de futurs produits ou offres de services, et à améliorer leurs processus métier et l'engagement client.

Alors que l'analytique est associée à la génération et à la diffusion d'informations et de prévisions à une échelle industrialisée, l'exploration de données à des fins d'analyse commerciale se produit lors des étapes d'innovation et d'expérimentation, où les data scientists et les analystes de données trouvent des tendances cachées dans les données et testent des hypothèses commerciales

Quels sont les avantages du data mining pour une entreprise ?

Que les entreprises choisissent d'utiliser un logiciel d'exploration de données ou de passer un contrat avec des sociétés de data mining (expertes en exploitation des données à l'échelle), l'exploration des données offre de nombreux avantages, comme :

Améliorer de la prise de décision, la planification et les prévisions.

Contribuer à réduire les risques, l'exposition et les coûts.

Créer de nouvelles sources de revenus et améliorer les relations avec les clients.

En outre, différents types d'entreprises peuvent subir différentes transformations en matière d'exploration de données, avec une gestion et des techniques discrètes d'exploration de données, et en retirer des avantages sectoriels spécifiques. Notamment :