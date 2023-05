Qu'est-ce que le nettoyage des données ?

Le nettoyage des données est le processus qui consiste à garantir la « propreté » des données dans une base de données en vérifiant l'exactitude des enregistrements et en supprimant les erreurs. Ces erreurs peuvent aller des fautes d'orthographe et de ponctuation aux doublons, en passant par des données périmées ou incomplètes et par une mauvaise analyse des champs d'enregistrement provenant de différents systèmes.

Quels sont les avantages du nettoyage des données ?

Parmi les nombreux avantages d'une base de données propre figurent :