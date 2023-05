Ethique des données

Qu'est-ce que l'éthique des données ?

L'éthique des données est une branche de l'éthique qui évalue les pratiques relatives aux données (collecte, génération, analyse et diffusion de données, structurées ou non) susceptibles d'avoir un impact négatif sur les personnes et la société. Elle porte sur l'examen des bonnes et mauvaises conduites et sur des recommandations. Elle implique une transparence sur les actions, un caractère défendable des actions et décisions prises par l'intelligence artificielle/automatisée (IA) en matière de données en général et de données personnelles en particulier.

Quels sont les avantages de l'éthique des données ?

Les algorithmes d'IA devenant de plus en plus courants et sans codes d'éthique régulés, les entreprises doivent créer et maintenir une stratégie d'éthique des données structurée et transparente. Ceci peut présenter trois avantages importants :

Confiance Les entreprises qui appliquent à leurs modèles d'IA et à leurs résultats, les principes essentiels éthiques d'équité, de respect de la vie privée, de transparence et de responsabilité peuvent conserver la confiance dans la manière dont elles utilisent les données. Elles renforcent ainsi l'attitude favorable des clients et leur fidélité, ce qui améliore leur réputation et la valeur de leur marque.

Pratiques équitables Un parti pris involontaire peut provenir de n'importe où et avoir un impact négatif sur les décisions de l'entreprise. Les entreprises qui adhèrent aux principes et aux normes d'éthique des données peuvent démontrer leur équité dans la prise de décision.

Respect de la confidentialité des données Les réglementations existantes en matière de confidentialité des données, comme le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA), ne traitent pas directement de l'éthique, mais il existe un chevauchement important entre les principales exigences en matière de confidentialité, comme la légalité et la responsabilité, et les principes de l'éthique de l'IA. Ainsi, garantir une intelligence artificielle éthique permet d'assurer la conformité de la confidentialité des données.

Pourquoi l'éthique des données est-elle importante ?

Au milieu d'une révolution mondiale de la confiance, des milliers de milliards de dollars sont en jeu ; le comportement éthique est le nouveau théâtre de la concurrence commerciale. La moitié des consommateurs sont prêts à payer un supplément pour effectuer des transactions avec des entreprises auxquelles ils font confiance. Et 57 % cesseront de recourir à une entreprise qui, selon eux, a trahi leur confiance en utilisant leurs données personnelles de manière irresponsable. Les hommes d'affaires ont toujours dû tenir compte des questions d'éthique. Mais en ces temps impitoyables, se tromper en matière d'éthique des données a plus de conséquences que jamais.

Comment l'éthique des données peut-elle susciter la confiance des clients ?

La plus grande menace pour les entreprises aujourd'hui ne vient pas de la concurrence, mais plutôt de leur propre incapacité à gagner et à conserver la confiance des consommateurs. L'importance croissante des données a changé non seulement la façon dont les entreprises fournissent des produits et des services, mais aussi la façon dont les consommateurs prennent leurs décisions. Pour instaurer la confiance à chaque point de contact du parcours du client, les dirigeants doivent s'assurer que leur entreprise dispose du leadership, de la culture, de la structure organisationnelle, du modèle opérationnel, des compétences, de la technologie et des processus appropriés.

Voici quelques recommandations pour gagner la confiance des clients dans le nouveau monde numérique :