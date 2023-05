Qu'est-ce qu'un nouveau système de core banking ?

Un système bancaire de base ou système de « core banking » est une plateforme utilisée pour effectuer les principales activités bancaires, telles que l'accueil, l'ouverture de comptes et le traitement des transactions. Ces systèmes sont appelés « de base », car ils gèrent les fonctions métiers essentielles des banques. En général, la plupart de ces plateformes étaient des systèmes existants, fermés et basés sur des technologies mainframe. Mais récemment, de nouveaux systèmes de « core banking » innovants ont été mis en place. Ils sont basés sur le cloud, reposent sur des technologies numériques et peuvent mieux s'intégrer à l'écosystème bancaire actuel.

Quels sont les avantages d'un nouveau système de core banking ?

Les nouveaux systèmes bancaires de base s'appuient sur des technologies numériques et cloud, et utilisent une architecture ouverte basée sur des API pour mieux s'intégrer à divers services et systèmes internes et externes. Parmi les avantages des nouveaux systèmes bancaires de base, on compte une réduction des coûts, un délai de mise sur le marché plus rapide et une intégration simplifiée avec différents services qui peuvent offrir une meilleure expérience client.