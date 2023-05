Que sont les produits connectés ?

Un produit connecté, ou « intelligent », est un appareil connecté à internet afin qu'il puisse partager des informations sur lui-même, son environnement et ses utilisateurs. Ces produits vont des véhicules motorisés aux dispositifs médicaux en passant par les équipements industriels et les emballages intelligents qui peuvent indiquer l'emplacement et l'état du produit qu'il protège.

Quels sont les avantages des produits connectés pour une entreprise ?

Les données partagées par les produits connectés les aident à fonctionner plus efficacement, à rendre la vie de leur propriétaire plus facile et plus sûre et à améliorer les opérations. Elles peuvent améliorer l'assistance en surveillant et en optimisant l'utilisation, fournir des renseignements pour visualiser l'état de santé ou la localisation et prévoir/prévenir les pannes ou les temps d'arrêt en anticipant les besoins de maintenance. Elles permettent également d'effectuer des mises à niveau ou des services par liaison radio (ou over the air, OTA, en anglais) en toute transparence. Un écosystème intelligent, centré sur le produit, offre la possibilité de créer de nouveaux modèles d'affaires et de concevoir et développer de meilleurs produits et services qui répondent aux besoins et aux préférences des clients.