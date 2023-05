Qu'est-ce que l'analyse des données d'assurance de biens commerciaux ?

L'analyse des données d'assurance de biens commerciaux implique l'utilisation de la technologie pour rassembler et analyser de grandes quantités de données, y compris des données tierces, afin d'améliorer les résultats pour les compagnies d'assurance de biens. Les avancées technologiques telles que l'internet des objets (IoT) et le cloud créent une explosion des données. Grâce à l'analyse des données d'assurance de biens commerciaux, les assureurs peuvent tirer profit de ces données et fournir des services améliorés aux gestionnaires de risques et aux courtiers qu'ils servent, ce qui permet des partenariats plus étroits et de nouvelles sources de revenus. Dans le domaine de l'immobilier commercial, où l'accent est mis sur la protection des biens physiques, l'analytique commence à transformer la gestion des opérations.

Quels sont les avantages de l'analyse des données d'assurance de biens commerciaux ?

L'analyse de données d'assurance de biens commerciaux présente un certain nombre d'avantages :