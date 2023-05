Que sont les technologies cognitives pour les marchés de capitaux ?

Les technologies cognitives telles que le machine learning et le traitement du langage naturel aident les institutions du marché des capitaux à effectuer des tâches nécessitant auparavant une réflexion humaine. D'autres technologies numériques contribuant à l'informatique cognitive incluent l'automatisation intelligente des processus (IPA) pour identifier et automatiser la routine, comme le reporting et la réconciliation, les agents virtuels pour servir les clients plus rapidement et la reconnaissance des modèles pour la détection automatisée de la fraude.

Quels sont les avantages des technologies cognitives pour les marchés de capitaux ?

Les technologies cognitives peuvent aider les institutions financières à relever de multiples défis à l'ère concurrentielle du numérique. Les conseillers, par exemple, utilisent l'informatique cognitive pour renforcer leur prise de décision et améliorer l'expérience client avec des propositions d'investissement plus opportunes et appropriées. De même, les conseillers en patrimoine et les responsables de relations clients peuvent utiliser la technologie pour faire preuve de plus de discernement et améliorer la fidélité et l'engagement client. L'automatisation intelligente est de plus en plus utilisée pour permettre l'autoapprentissage et pour aider les clients à gérer leurs propres portefeuilles. En outre, les acteurs des marchés de capitaux peuvent utiliser l'IA et proposer des produits et services différenciés à leurs clients.