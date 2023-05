Solutions de migration cloud

Qu'est-ce que la migration vers le cloud ?

La migration vers le cloud est le processus de migration des applications d'une organisation (y compris les données, services, processus et autres éléments métiers) vers un environnement de cloud computing. Il s'agit généralement de faire passer ces éléments des centres de données et des serveurs sur site au cloud ou d'un environnement cloud à un autre.

Quels sont les avantages de la migration des données vers le cloud ?

En migrant une partie ou la totalité de ses actifs de données vers le cloud, une organisation peut en retirer les avantages suivants :

Une réduction des coûts. Réduisez le coût des applications à l'aide d'une méthodologie de migration évolutive et reproductible fournie selon un modèle de « factory » ; contrôlez vos coûts avec une tarification basée sur la consommation et éliminez les environnements sur site à forte intensité de capital.

Réduisez le coût des applications à l'aide d'une méthodologie de migration évolutive et reproductible fournie selon un modèle de « factory » ; contrôlez vos coûts avec une tarification basée sur la consommation et éliminez les environnements sur site à forte intensité de capital. Vitesse. Améliorez le délai de mise en marché en utilisant un pipeline DevOps intégré avec un modèle de sécurité cloud à plusieurs niveaux.

Améliorez le délai de mise en marché en utilisant un pipeline DevOps intégré avec un modèle de sécurité cloud à plusieurs niveaux. Portefeuille d'applications rationalisé. Identifier les applications adaptées à une migration vers le cloud à l'aide d'une méthodologie full-stack de découverte et d'évaluation.

Identifier les applications adaptées à une migration vers le cloud à l'aide d'une méthodologie full-stack de découverte et d'évaluation. Transformation métier. Les solutions de migration vers le cloud permettent aux entreprises d'avancer et innover plus rapidement, de moderniser des infrastructures vieillissantes, de se développer à l'échelle mondiale, obtenez de meilleures informations à partir des données et de restructurer leurs modèles organisationnels pour créer de meilleures expériences clients.

Les solutions de migration vers le cloud permettent aux entreprises d'avancer et innover plus rapidement, de moderniser des infrastructures vieillissantes, de se développer à l'échelle mondiale, obtenez de meilleures informations à partir des données et de restructurer leurs modèles organisationnels pour créer de meilleures expériences clients. Transformation digitale. Réalisez votre transformation numérique en améliorant l'agilité, en permettant une meilleure utilisation des technologies avancées et en facilitant le changement de culture.

Réalisez votre transformation numérique en améliorant l'agilité, en permettant une meilleure utilisation des technologies avancées et en facilitant le changement de culture. Consolidation des centres de données. Passez moins de temps à gérer vos datacenters et plus de temps à gérer votre entreprise en migrant vers le cloud.

Passez moins de temps à gérer vos datacenters et plus de temps à gérer votre entreprise en migrant vers le cloud. Agilité et évolutivité. Utilisez la mise à l'échelle automatique et l'évolutivité pour répondre aux pics de demande de l'organisation sans prévoir de capacité excédentaire.

Utilisez la mise à l'échelle automatique et l'évolutivité pour répondre aux pics de demande de l'organisation sans prévoir de capacité excédentaire. Portée géographique. Accédez à vos applications de n'importe où, n'importe quel appareil, en tirant parti de la dorsale de connectivité des fournisseurs de services cloud.

Accédez à vos applications de n'importe où, n'importe quel appareil, en tirant parti de la dorsale de connectivité des fournisseurs de services cloud. Intégration. Intégration transparente et économique avec d'autres systèmes (interface de programmation d'applications) avec des solutions de migration vers le cloud.

Intégration transparente et économique avec d'autres systèmes (interface de programmation d'applications) avec des solutions de migration vers le cloud. Simplicité. Accélérez et simplifiez la configuration des données et des applications et automatisez les mises à jour.

Accélérez et simplifiez la configuration des données et des applications et automatisez les mises à jour. Peu d'entretien. Confiez à un prestataire de services cloud la responsabilité de la maintenance du matériel, des logiciels et de l'infrastructure réseau.

Quels sont les principaux défis de la migration vers le cloud ?

La migration des applications et des données vers le cloud devient une activité courante à l'ère numérique : une activité que les parties prenantes de l'entreprise et du service informatique peuvent lancer rapidement et efficacement. Toutefois, sur un marché très fragmenté, les entreprises peuvent avoir du mal à choisir les services, modèles de déploiement et charges de travail les mieux adaptés parmi la multitude de possibilités.

Migrer vers le cloud peut s'avérer lourd et risqué pour les entreprises traditionnelles qui, pour fournir des services et générer des revenus, se sont appuyées pendant des années sur des systèmes internes hérités. Voici quelques défis typiques auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles envisagent des solutions de migration vers le cloud :

Décider des charges de travail à déplacer et de l'ordre de migration.

Maintenir la fiabilité et les performances des services stratégiques.

Mettre en œuvre des niveaux appropriés de contrôles de sécurité et de conformité réglementaire.

Quelles sont les approches habituelles de migration vers le cloud ?

Parmi les approches de migration vers le cloud, on peut citer :

L'approche greenfield , qui implique la création d'applications dans le cloud avec une approche donnant priorité au cloud et l'intégration de fonctionnalités conçues pour le cloud.

, qui implique la création d'applications dans le cloud avec une approche donnant priorité au cloud et l'intégration de fonctionnalités conçues pour le cloud. L'approche brownfield , qui comprend le rehosting, le replatforming, le rearchitecting et le refactoring.

, qui comprend le rehosting, le replatforming, le rearchitecting et le refactoring. Une combinaison de stratégies greenfield et brownfield

Qu'est-ce qu'une structure réussie pour la migration vers le cloud ?

Un framework de migration vers le cloud performant est généralement celui qui utilise une méthodologie agile exécutée via Scrum pour diviser la planification et l'exécution d'une migration vers le cloud, ainsi que la gestion et l'optimisation continues du cloud, en une série de cinq processus strictement définis :

Évaluer et planifier : évalue les portefeuilles pour leur adéquation avec le cloud et la viabilité d'une migration vers le cloud Conception et fabrication : installe un environnement cloud sécurisé en fonction des exigences en matière de charge de travail Vision et stratégie : assure l'adéquation des stratégies commerciale et informatique Migration et validation : transfère les charges de travail sur l'environnement cloud Exécuter et optimiser : gère les systèmes basés sur le cloud, y compris leur entretien

Différents accélérateurs (tels que des schémas et modèles de référence de solutions de migration cloud préétablies, des outils de migration, des modèles d'usine, des tableaux de bord de performance, des cadres de gouvernance et des processus de conduite du changement intégrés) alimentent ce framework.

Quel est le déroulement type d'une migration d'applications vers le cloud ?

Avec le bon processus, la migration vers le cloud peut être effectuée en seulement 30 jours, en procédant aux étapes suivantes :