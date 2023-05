. Qu'est-ce que l'infrastructure cloud ?

L'infrastructure cloud désigne la pile back-end de composants matériels et logiciels - comme les serveurs, les équipements de stockage, de mise en réseau et les logiciels de virtualisation. Ils constituent la couche sous-jacente des modèles de déploiement cloud de type infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS), containers en tant que service (CaaS) et software as a service (SaaS).

Quels sont les avantages de l'infrastructure cloud ?

Parmi les principaux avantages de l'infrastructure cloud, on peut citer :

Agilité et évolutivité. L'infrastructure cloud offre un haut degré de flexibilité et un espace de stockage illimité, de sorte que les entreprises peuvent instantanément développer ou réduire leur activité en fonction de la demande.

Continuité d'activité Les données stockées sur le cloud sont mises en miroir sur un autre serveur ou emplacement. Ainsi, en cas de défaillance, les données sont instantanément sauvegardées.

Économie. Les modèles basés sur le paiement à l'utilisation et à la consommation permettent aux entreprises d'utiliser tout l'espace dont elles ont besoin, avec une visibilité réelle et un contrôle des coûts.

Meilleure collaboration. L'infrastructure cloud permet aux groupes et aux communautés situés à différents endroits de travailler ensemble et d'accéder aux mêmes fichiers, ce qui améliore considérablement la collaboration.

Mises à jour logicielles automatiques. De nombreux fournisseurs de services cloud proposent une maintenance régulière, des mises à jour de sécurité et des services 24/7.

Mobilité renforcée Avec une infrastructure cloud, les collaborateurs peuvent accéder aux données et aux applications en tout lieu, à tout moment et avec n'importe quel appareil.

Agilité basée sur l'automatisation. Les services d'infrastructure cloud sont conçus pour être fortement automatisés et autoprovisionnés, de sorte que les utilisateurs finaux peuvent rapidement augmenter ou diminuer leur capacité sans intervention manuelle.

Les services d'infrastructure cloud sont conçus pour être fortement automatisés et autoprovisionnés, de sorte que les utilisateurs finaux peuvent rapidement augmenter ou diminuer leur capacité sans intervention manuelle. Meilleure UX. L'infrastructure cloud augmente les niveaux de service, réduit les pannes de service et améliore l'expérience client.

Quelles sont les activités nécessaires au développement d'une infrastructure cloud ?

Développement d'une stratégie du cloud. Définir votre vision et élaborer une feuille de route complète pour réaliser le déploiement optimal du cloud en fonction de vos opportunités et de vos défis.

Migration cloud. Effectuer une transition en douceur et sans heurts vers des solutions basées sur le cloud, en accélérant la transformation de l'entreprise grâce à un modèle de cloud privilégié. En s'appuyant sur des méthodologies, des cadres de migration, des plans et des partenaires éprouvés pour faciliter une migration vers le cloud rapide, à faible risque et avec un minimum de perturbations.

Gestion et exploitation du cloud. L'utilisation d'une ou plusieurs options as-a-service pour garantir que l'expérience cloud reste optimale et conforme à vos objectifs métiers et stratégiques. Veiller à ce que les applications et les services de la plateforme restent optimaux et que vous continuiez à disposer de toutes les ressources cloud dont vous avez besoin sans payer pour celles dont vous n'avez pas besoin.

Quels objectifs une infrastructure cloud réussie permet-elle d'atteindre ?