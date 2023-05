Qu'est-ce qu'un conseil des données du cloud ?

Un conseil des données du cloud (ou cloud data council) est une équipe composée de représentants du fournisseur cloud et de l'entreprise, dont la mission est de favoriser l'adoption et l'utilisation efficace des services de données cloud de l'entreprise. L'équipe de l'entreprise se compose généralement de juristes, de spécialistes de la conformité, de commerciaux, de membres de la DSI et de data scientists. Le conseil aide le service informatique à déterminer comment les données d'entreprise - y compris les données provenant d'appareils mobiles et des capteurs de dispositifs IoT - circulent à l'intérieur et à l'extérieur d'un pare-feu.

Quels sont les avantages d'un conseil des données du cloud ?

Un conseil des données du cloud permet d'optimiser les avantages des services de données cloud tout en minimisant les risques et les coûts. Et ce en :