Qu'est-ce que le cloud consulting ?

Le conseil cloud est le processus par lequel une entreprise fait appel à des consultants spécialistes du cloud pour créer, exploiter, gérer et maintenir un environnement cloud optimal. Le cloud consulting accélère la croissance et l'innovation des entreprises, favorise l'agilité, transforme l'efficacité opérationnelle et garantit les performances et la sécurité dans le cloud.

Quels sont les avantages de la migration des données vers le cloud ?

Parmi les principaux avantages cloud consulting, on peut citer :

Intégration facile. De nombreuses plateformes basées sur le cloud s'intègrent parfaitement aux nouvelles technologies.

Évolutivité. Le cloud consulting offre un haut degré de flexibilité grâce à une plateforme évolutive robuste, de sorte que les entreprises peuvent rapidement augmenter ou réduire leur capacité en fonction de la demande. Résolvez des problèmes métiers immédiats grâce à des solutions cloud à la demande, durables et évolutives.

Des applications modernisées. Gérez des applications modernisées sur n'importe quelle plateforme et à tout moment grâce à des services cloud sectoriels.

Réduction des coûts. Réduisez les coûts de maintenance et de gestion du réseau et augmentez le ROI grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à l'automatisation.

Rentabilité. Les modèles basés sur le paiement à l'utilisation et à la consommation permettent aux entreprises d'utiliser tout l'espace dont elles ont besoin, avec une visibilité réelle et un contrôle des coûts.

Gouvernance solide Garantissez une utilisation contrôlée du cloud et une meilleure visibilité en intégrant technologie, sécurité financière et gouvernance des services.

Flexibilité accrue. Utilisez la sécurité et la conformité continues pour garantir la sécurité des données importantes et une infrastructure sécurisée 24/7.

Mises à jour logicielles automatiques. Mettez automatiquement à jour vos logiciels, gérez et entretenez l'infrastructure cloud et assurez une sécurité renforcée 24 heures sur 24.

Meilleure collaboration L'infrastructure cloud permet aux groupes et aux communautés situés à différents endroits de travailler ensemble et d'accéder aux mêmes fichiers, ce qui améliore considérablement la collaboration.

Continuité d'activité Les données stockées sur le cloud sont mises en miroir sur un autre serveur ou emplacement. Ainsi, en cas de défaillance, les données sont instantanément sauvegardées. Lorsque vous bénéficiez de services de conseil cloud fiables, vos données sont sauvegardées sur le cloud 24/7.

Résilience et continuité d'activité Concentrez-vous sur la disponibilité, la tolérance aux pannes et la reprise après sinistre et la continuité d'activité pour assurer la résilience de votre entreprise. Développez et accélérez les opportunités commerciales en utilisant des clouds sectoriels résilients fournissant de l'intelligence, de la visibilité et des technologies intelligentes rapidement et à grande échelle.

Efficacité opérationnelle. Utilisez le cloud consulting et la gestion automatisée des ressources cloud pour réduire les interventions manuelles et accroître votre efficacité organisationnelle, ce qui produits des résultats opérationnels solides.

Quels objectifs peut-on atteindre grâce à des services de conseil cloud pour le développement et le déploiement d'une infrastructure cloud performante ?