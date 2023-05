Chatbots ou robots conversationnels

Qu'est-ce qu'un chatbot ?

Les chatbots sont des assistants logiciels qui communiquent par la parole ou le texte. Ils sont conçus pour imiter la conversation humaine et permettre une interaction en temps réel avec les utilisateurs. Les chatbots peuvent notamment répondre aux questions fréquemment posées, faciliter les ventes et le service client, aider à traiter une déclaration de sinistre ou vous poser des questions sur votre santé. Les chatbots peuvent rapidement être utiles aux organisations en automatisant les processus ordinaires et répétitifs liés aux ventes, à l'assistance, à la formation et à l'éducation.

Les utilisateurs accèdent généralement aux chatbots par l'intermédiaire d'assistants virtuels tels que Google Assistant et Amazon Alexa, ainsi que par le biais d'applications de messagerie instantanée et de fenêtres de chat contextuelles sur les sites web d'entreprises individuelles. Les chatbots sont un élément clé de l'IA conversationnelle, à savoir l'utilisation des chatbots, assistants vocaux ou d'une messagerie instantanée pour créer des expériences clients personnalisées et automatisées.

Quels sont les avantages des chatbots pour une entreprise ?

L'utilisation de chatbots à la place d'employés humains rémunérés dans les environnements de vente, d'assistance et de formation offre une multitude d'avantages :

Les chatbots sont omniprésents dans l'industrie : les solutions de chatbot sont disponibles dans presque tous les secteurs d'activité, car toutes les entreprises, quel que soit le secteur, ont besoin de ventes et de service à la clientèle pour prospérer. Cela signifie que la technologie des chatbots est facilement accessible et personnalisable pour répondre aux différents besoins des entreprises dans des secteurs et des marchés variés. Les chatbots sont évolutifs : une période de forte demande de ventes et de services peut nécessiter l'embauche d'employés saisonniers ou de travailleurs de centres d'appels afin de répondre aux besoins des clients, mais les chatbots peuvent s'adapter aux fluctuations de la demande de manière fluide. Les chatbots sont disponibles 24h/7 : qu'il s'agisse d'aider les acheteurs tard dans la nuit ou d'accueillir une clientèle mondiale dans différents fuseaux horaires, les chatbots permettent aux entreprises de fonctionner efficacement en continu et de répondre aux besoins des clients en dehors des heures d'ouverture traditionnelles. Les chatbots permettent de réaliser des économies : comme les chatbots peuvent aider à résoudre les problèmes courants des clients, la nécessité de faire appel à un employé humain est considérablement réduite. Pouvoir répondre rapidement aux préoccupations des clients permet d'accélérer l'entonnoir des ventes et de traiter plus efficacement les demandes des clients si une attention humaine est nécessaire. Dans les environnements de formation et d'éducation, offrir aux employés une formation efficace et automatisée via des chatbots permet non seulement de réduire les frais généraux des RH, mais aussi de standardiser les protocoles de formation, de fournir une expérience personnalisée pour s'adapter aux différents styles s et de permettre un accès à tout moment aux ressources éducatives, améliorant ainsi la satisfaction globale des employés et leur fidélisation. De bons chatbots = des clients satisfaits = plus de revenus : la satisfaction client est essentielle pour favoriser la récurrence des ventes et développer sa réputation. Offrir aux clients une expérience de chatbot conviviale et utile qui résout clairement leur problème ou les oriente dans la bonne direction permet de convertir les prospects en clients existants en clients réguliers. Les chatbots aident à conclure les ventes : en fonctionnant comme des assistants personnels pour une force de vente, les chatbots peuvent apporter des informations aux les commerciaux sur le secteur de leurs clients, les aidant ainsi à s'engager de manière plus utile et à offrir de meilleurs résultats à leurs clients.

Les chatbots sont un excellent moyen d'accroître les effectifs d'une entreprise sans les frais généraux et les contraintes horaires des employés humains, tout en offrant aux clients une expérience personnalisée. Plus d'informations sur les chatbots ci-dessous.