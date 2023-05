Technologie des marchés de capitaux

Que sont les technologies des marchés de capitaux ?

Les technologies numériques réécrivent l'avenir des marchés de capitaux à l'échelle mondiale et sont considérées comme le principal moteur de l'évolution du secteur au cours des prochaines années. Les nouvelles technologies qui font avancer les marchés de capitaux comprennent le cloud, l'architecture ouverte, l'intelligence artificielle, l'informatique mobile, la blockchain et l'Internet des objets (IoT), pour n'en citer que quelques-unes.

Quels sont les avantages des technologies des marchés de capitaux ?

Les banques d'investissements et établissement financiers établis misent leur avenir sur les technologies numériques pour faire face à de multiples défis mondiaux. Il s'agit notamment de la concurrence accrue des fintechs, de la réduction des frais de gestion, des problèmes de conformité, du vieillissement des infrastructures informatiques et de la pertinence client et de l'attrition (churn). La technologie peut renforcer leur compétitivité de plusieurs manières :