Qu'est-ce que l'extraction des règles de gestion ?

L'extraction de règles de gestion fait référence au processus de recueil, et parfois de rétro-ingénierie, du code existant pour comprendre les pratiques métiers sous-jacentes. Elle permet de cataloguer la logique métier et les dépendances intégrées afin d'améliorer la précision des systèmes informatiques et de documenter les règles techniques afin qu'elles puissent être validées et conservées.

Quels sont les avantages de l'extraction des règles de gestion ?

Grâce à l'extraction des règles de gestion, les entreprises peuvent :