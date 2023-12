Qu'est-ce que la modernisation des entreprises ?

La modernisation de l'entreprise est une démarche multidimensionnelle qui permet de réorganiser les applications de base, les flux de travail numériques, l'infrastructure informatique, les pratiques d'ingénierie logicielle et la sécurité de l'entreprise. Elle permet aux entreprises de répondre à des besoins en constante évolution et renforce leur compétitivité dans un monde où le numérique occupe une place prépondérante.

En réarchitecturant ou en modernisant leurs applications, systèmes, approches de développement et infrastructures informatiques dépassés, les entreprises peuvent créer des solutions élégantes, flexibles et évolutives qui répondent aux nouvelles attentes du marché et des clients et leur permettront de saisir les opportunités de croissance future.

Les principaux aspects de la modernisation des entreprises sont les suivants :

Une infrastructure informatique modernisée. En migrant vers le cloud, les entreprises disposent de ressources à la demande considérables, et peuvent ainsi innover et s'adapter. Une approche cloud-first optimise les fondamentaux informatiques et l'infrastructure de l'entreprise, comme les stratégies de calcul, de stockage, de réseau et de centre de données.

Des applications modernisées. Du back-office aux interfaces clients, les entreprises modernes peuvent repenser leurs applications d'entreprise de base pour offrir des expériences client et employé numériques et améliorer leur agilité opérationnelle.

Ingénierie logicielle modernisée . Pour garantir à la fois qualité et rapidité, les entreprises modernes adoptent une nouvelle approche de l'ingénierie logicielle en utilisant les techniques DevOps, le développement axé sur les plateformes, le low-code/no-code, les accélérateurs et les dernières pratiques en matière d'ingénierie et d'assurance qualité.

Une expérience client modernisée. L'économie numérique exige une expérience client forte. Les entreprises modernes brisent les silos organisationnels et relient leur CX à la chaîne de valeur de l'entreprise.

Sécurité modernisée. La réduction des risques est un domaine clé de la modernisation des entreprises, notamment en raison de l'évolution rapide des réglementations et de la complexité croissante des cybermenaces. Les entreprises modernes éliminent les angles morts en matière de sécurité en adoptant une approche globale et pérenne de la sécurité d'entreprise, afin d'anticiper et de neutraliser les menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Elles mettent également en place des systèmes, processus et politiques pour évaluer les risques actuels et vérifier le respect des réglementations et des normes.



Quels sont les avantages de la modernisation des entreprises ?

La modernisation des entreprises est essentielle pour rester en phase avec un monde en constante évolution et qui se numérise rapidement.

Les principaux avantages de la modernisation des entreprises sont les suivants :