Que sont les technologies des bâtiments ?

Les technologies des bâtiments (également connues sous le nom de technologies des bâtiments intelligents) optimisent les performances des systèmes d'une installation, tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), l'éclairage et la sécurité/l'accès. Les capteurs en réseau, les systèmes de gestion du bâtiment (BMS), les systèmes de gestion intégrée du lieu de travail (IWMS) et les dispositifs de périphérie de l'internet des objets (IoT) fournissent continuellement des informations sur l'état et les performances de ces systèmes. Cela favorise une meilleure efficacité énergétique ainsi que la sécurité, le bien-être, le confort et la productivité des employés.

Quels sont les avantages des technologies des bâtiments ?

La gestion des installations, pendant et après la pandémie, est l'un des principaux avantages des technologies des bâtiments intelligents. De plus, ces technologies peuvent permettre aux entreprises de :