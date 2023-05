Qu'est-ce que l'analytique du bâtiment ?

L'analytique du bâtiment renvoie à des analyses de données glanées à partir de technologies des bâtiments intelligents telles que les capteurs en réseau, les systèmes de gestion de bâtiments (BMS), les systèmes de gestion intégrée du lieu de travail (IWMS) et les dispositifs de périphérie de l'internet des objets (IoT). Ces technologies fournissent en permanence aux propriétaires et aux gestionnaires d'installations des données précieuses sur l'état et les performances des systèmes d'infrastructure des bâtiments.

Quels sont les avantages de l'analytique du bâtiment ?

En examinant et en analysant les données extraites des technologies des bâtiments intelligents, l'analytique des bâtiments intelligents peut aider à gérer les infrastructures d'un site (chauffage, ventilation et climatisation), l'éclairage, la plomberie et la sécurité/l'accès, pendant et après la pandémie. En outre, l'analytique des entreprises peut aider les entreprises à :

Établir des benchmarks, évaluer et comparer les performances de leurs installations.

Prévoir avec précision et budgéter leurs dépenses d'eau et d'énergies.

Établir des corrélations entre les paramètres pour étudier et expliquer les événements et les incidents.

Trouver le bon équilibre entre les indicateurs de performance sans sacrifier l'un pour l'autre (par exemple, le confort des occupants par rapport à l'efficacité énergétique).

Effectuer une maintenance prédictive pour éviter les pannes d'équipement inopinées.

Utiliser les scores d'analyse pour obtenir rapidement des informations sur les performances des installations.

Introduire de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités en s'appuyant sur l'analytique des bâtiments.

Comment l'analytique des bâtiments permet-elle de tirer parti de l'informatique ?

Les systèmes d'automatisation des bâtiments tirent parti des technologies de l'information pour créer une « infrastructure informée » qui prend en charge les objectifs de gestion de la demande. L'infrastructure informée est la fusion des équipements informatiques et des logiciels d'analytique des bâtiments, permettant aux utilisateurs de surveiller, de mesurer, d'analyser, de communiquer et de faire fonctionner les instruments de contrôle des bâtiments comme nous n'aurions pas pu l'imaginer il y a quelques années.

Qu'est-ce qu'une plateforme de gestion de la demande ?

Une plateforme de gestion de la demande peut être utilisée pour importer en continu des informations et des signaux des infrastructures des clients en dehors de l'entreprise, traiter ces données en informations exploitables, communiquer les actions recommandées au bâtiment, « lire » le bâtiment dans le cadre du processus continu et renvoyer des informations sélectionnées à l'extérieur de l'entreprise.

Cette plateforme permet d'établir des stratégies prédéfinies pour différents actifs physiques, comme des bâtiments entiers et des espaces spécifiques dans les bâtiments, ainsi que des équipements sous-jacents et des compteurs d'énergie dans les bâtiments. Il est important de noter qu'elle permet aux gestionnaires de bâtiments de faire varier la consommation entre les différents éléments du bâtiment en fonction de divers paramètres, tels que le confort, l'occupation, le type d'équipement, l'heure de la journée, la tarification, notamment. Une telle plateforme permet de synchroniser automatiquement la consommation d'énergie avec ces paramètres en adoptant des modes de délestage prédéfinis en fonction des contrats des clients. Cela permet d'identifier automatiquement le moment où la demande doit être réduite ou déplacée d'une manière prédéfinie.