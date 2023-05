Que sont les services de processus métiers (BPaaS) ?

Les services de processus métiers (ou business process as a service, BPaaS, en anglais) sont un type d'externalisation des processus d'entreprise (BPO) basé sur un modèle de services cloud. Les services BPaaS sont connectés à d'autres services, SaaS, PaaS et IaaS notamment, et entièrement configurables. Les services BPaaS fournissent aux entreprises les personnes, processus et technologies dont elles ont besoin pour proposer des services à l'utilisation (pay per use) en s'appuyant sur la disponibilité et l'efficacité d'un système basé sur le cloud. Cette approche des opérations réduit considérablement le coût total de possession en fournissant une solution à la demande basée sur les services nécessaires, plutôt que sur l'achat d'une offre globale liée à une seule application.

Les services BPaaS permettent aux entreprises de rester en phase avec les meilleures pratiques du secteur et les avancées technologiques. Les entreprises peuvent également augmenter facilement le niveau de leurs services de processus métiers pendant les périodes de pointe et commercialiser plus rapidement de nouveaux produits et services grâce à la flexibilité et à l'agilité opérationnelles uniques des BPaaS.

Quels sont les avantages des services de processus métiers (BPaaS) pour une entreprise ?

L'approche BPaaS présente de nombreux avantages pour les entreprises, notamment :