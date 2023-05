Qu'est-ce que l'analytique big data ?

L'analytique big data (ou big data analytics en anglais) permet aux experts en mégadonnées plus communément appelés data scientists d'examiner des ensembles de données très diverses et complexes en utilisant la modélisation prédictive, les statistiques et d'autres analyses pour découvrir des tendances cachées, des tendances de marché, des préférences clients, des corrélations inconnues et d'autres informations utiles aux entreprises afin d'améliorer leur processus de décision, favorisant ainsi la prise de décisions plus pertinentes. Il s'agit de la principale force motrice de l'innovation et du principal pilier de la culture de l'expérimentation, en plein essor au sein des organisations et vitales pour leur transformation numérique.

Quels sont les avantages de l'analytique big data pour une entreprise ?

L'analytique big data est contrôlée par des logiciels et des systèmes spécialisés qui présentent des avantages tels que de nouvelles opportunités de revenus, un meilleur service à la clientèle, un marketing plus efficace, une meilleure efficacité opérationnelle et de réels avantages concurrentiels. Cela aide les entreprises à :