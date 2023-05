Que sont les big data ?

Les big data sont un ensemble volumineux et diversifié de données provenant de sources variées, qui est trop difficile à traiter par des applications de gestion de base de données traditionnelles ou par des personnes.

La principale différence entre les big data et les données traditionnelles tient à la capacité du big data à organiser et à stocker des quantités importantes de données complexes.

Quels sont les avantages des big data pour une entreprise ?

Les big data aident les entreprises à créer de nouvelles opportunités de croissance et de nouvelles catégories de produits et services, en combinant et analysant toutes les sources possibles de données. Des informations sur les offres, les acheteurs et les fournisseurs, ainsi que les préférences des consommateurs peuvent être recueillies et analysées pour optimiser les processus de l'entreprise. Les détaillants peuvent facilement optimiser leur stock, par exemple, sur la base de modèles prédictifs générés à partir des données des médias sociaux, des tendances de recherche sur le web et des prévisions météorologiques.