Que sont les solutions technologiques bancaires ?

Les solutions technologiques bancaires offrent aux acteurs de services financiers des fonctionnalités métiers clés (à la fois pour les clients et le fonctionnement interne), une expertise en exécution, une infrastructure et un hébergement.* Grâce aux solutions technologiques bancaires, les prestataires de services financiers peuvent prendre une longueur d'avance dans leur transition technologique, plutôt que de construire ces solutions de A à Z.

Quels sont les avantages des solutions technologiques bancaires ?

Grâce aux solutions préétablies, les banques peuvent rapidement tirer parti de capacités fonctionnelles et technologiques prêtes à l'emploi, d'une infrastructure et d'un l'hébergement. Cela peut entraîner davantage d'opportunités de revenus, une capacité à proposer des produits et services innovants et permettre de réduire le temps de développement, les coûts et les risques.