Qu'est-ce que la banque en tant que service ?

La banque en tant que service (BaaS) permet la diffusion numérique de produits et services financiers standards sur le web par des fournisseurs spécialisés. Les entreprises technologiques, les banques et les institutions financières peuvent tirer parti de ces services pour fournir une variété de services et d'expériences sous leur propre marque ou dans le cadre d'un partenariat (co-branding).

Quels sont les avantages de la banque en tant que service ?

La BaaS peut aider les acteurs des services financiers à offrir une meilleure expérience client, des produits et services innovants, un délai de mise sur le marché plus rapide et des coûts réduits. Cela permet d'augmenter le chiffre d'affaires par client, d'offrir de nouvelles sources de revenus, d'améliorer la satisfaction client et la fidélité, et de réduire les coûts de déploiement de solutions innovantes.