Qu'est-ce que la banque en tant que plateforme (BaaP) ?

Dans le secteur de la banque en tant que plateforme, les éditeurs de logiciels et les entreprises de services technologiques fournissent des applications, outils de développement, middleware, systèmes d'exploitation, virtualisation, serveurs, stockage et mise en réseau aux banques et autres prestataires de services financiers. La plateforme peut ensuite être utilisée pour fournir des solutions, services et expériences personnalisés aux clients.

Quels sont les avantages de la banque en tant que plateforme (BaaP) ?

Avec la banque en tant que plateforme, les banques et les prestataires de services financiers peuvent se concentrer sur leurs capacités essentielles - fournir des produits, services et expériences tout en tirant parti de l'expertise, des fonctionnalités, de l'infrastructure, de la plateforme et de l'échelle des fournisseurs de logiciels. Cela permet de réduire le temps de développement et les coûts et offre une vue unifiée du client en tirant parti d'une plateforme commune pour la plupart des produits et services.