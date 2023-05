Que sont les solutions d'automatisation ?

Les solutions d'automatisation sont des solutions métiers conçues pour remplacer les processus manuels lents et obsolètes par des workflows rationalisés et automatisés permettant d'accroître l'efficacité et la précision. Les solutions d'automatisation réduisent considérablement la complexité et simplifient les processus d'exploitation commerciale et informatique.

Quels sont les avantages des solutions d'automatisation pour l'entreprise ?

Dans le cadre de leur exploitation, les solutions d'automatisation permettent aux entreprises de travailler plus efficacement en rationalisant les workflows et en remplaçant les processus manuels propices aux erreurs par des processus automatisés précis. En matière d'exploitation informatique, elles rationalisent des processus tels que le développement et les tests d'applications afin de simplifier les workflows et la gestion d'écosystèmes technologiques complexes. Avec une efficacité accrue et moins d'obstacles, les entreprises peuvent avancer plus rapidement et consacrer plus de temps et d'énergie aux priorités essentielles.