Qu'est-ce que la réalité augmentée (RA) ?

La RA ajoute des éléments enrichis, générés par ordinateur, à la réalité. Il s'agit d'un type d'environnement d'affichage interactif basé sur la réalité qui utilise les capacités d'affichage, de son, de texte et d'effets générés par ordinateur pour améliorer l'expérience de l'utilisateur dans le monde réel.

Quels sont les avantages de la réalité augmentée pour une entreprise ?

La réalité augmentée va bien au-delà de l'industrie du jeu. La RA aide également les architectes à concevoir de meilleurs bâtiments, les designers à construire des voitures plus simples à conduire et les éducateurs à améliorer le processus d'apprentissage. La RA intègre des technologies immersives dans les interactions avec les clients, les employés et les partenaires.