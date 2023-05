Qu'est-ce que la gestion de la performance des actifs ?

La gestion de la performance des actifs consiste à analyser les données opérationnelles provenant des appareils connectés afin d'améliorer leur efficacité et la productivité de la main-d'œuvre, tout en minimisant les coûts d'exploitation. Il faut une vue globale et en temps réel de plusieurs appareils et emplacements, la capacité d'analyser ces données pour prévoir les événements futurs et prévenir les défaillances et, idéalement, une gestion normalisée et automatisée des performances des actifs dans toute l'entreprise.

Quels sont les avantages de la gestion de la performance des actifs ?

La gestion des performances des actifs fournit un point de vérité unique et une vue consolidée des ressources d'une organisation sur tous ses sites et une plateforme unique à partir de laquelle gérer ces ressources. Une prise de décision améliorée permet d'accroître l'efficacité, la disponibilité des actifs, la fiabilité et les performances, et de réduire les coûts et les pannes grâce à un entretien préventif. L'automatisation des processus tels que la planification réduit les coûts en évitant les erreurs manuelles, tandis que le suivi des actifs facilite la conformité et améliore la gestion de la main-d'œuvre en automatisant les processus.