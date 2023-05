Qu'est-ce que la transformation des applications ?

La transformation des applications est le processus de modernisation des applications datées pour répondre aux exigences actuelles, en transférant des applications stratégiques existantes vers des infrastructures modernes et en ayant recours aux technologies.

Quels sont les avantages de la transformation des applications pour une entreprise ?

La transformation des applications permet aux applications stratégiques de rester pertinentes et conformes aux attentes des utilisateurs actuels, généralement en s'appuyant sur des technologies telles que le cloud et le big data, ainsi que les principes du DevOps et du développement agile. En passant des « applications héritées » aux « applications améliorées constamment », les entreprises peuvent conserver leur avantage concurrentiel, accélérer les améliorations et s'adapter à l'évolution des systèmes.